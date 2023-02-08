«В сочетании элементы образуют приятную эргономику»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о дизайне модели и своих впечатлениях о фотосъемке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Oppo Фото: Oppo

Бренд Oppo представил новый смартфон серии Reno8. Чем новинка с индексом T сможет привлечь пользователей в России, я разбирался во время тестирования.

Казалось, что производители мобильных устройств в дизайне уже все попробовали. Тем было приятнее обнаружить если не новую идею, то интерпретацию старой. При первом включении Reno8 T на одном из блоков основных камер пользователь заметит изящное светодиодное кольцо. Эта подсветка Orbit Light, которая поддерживает восемь цветов и играет роль дополнительного инструмента уведомлений. И украшения, конечно.

Приятная обтекаемая форма смартфона, плоский дисплей, пара строгих кругов фотообъективов и матовая поверхность задника — по отдельности элементы без сюрпризов, но в сочетании образуют приятную эргономику. У меня на тесте была модель в черном цвете, но вообще в продажу поступил также вариант в оранжевом. Он имеет иную фактуру корпуса. В Oppo описывают это покрытие, как кожу с текстурой личи. Что именно напоминает плоды дерева, я не увидел. Скорее материал имитирует грубую, в смысле практичную, кожу — такую часто применяют при изготовлении портфелей, сумок или портмоне, например. В общем, пощупать лучше самостоятельно.

В фотоарсенале Reno8 T основной сенсор на 100 Мп, 32 Мп у фронтального модуля, а также микролинза с увеличением в 20 и 40 раз. С ней довольно захватывающе познавать окружающий микромир — от собственной кожи и цветочной пыльцы до структуры суфле и состава пыли.

Не зная габаритов и веса новинки, трудно представить, что инженерам удалось разместить внутри аккумулятор емкостью 5000 мАч. Но дело даже в других цифрах: два дня использования не будут для Reno8 T достижением — это норма. Жаль, конечно, что в комплекте идет быстрая зарядка всего на 33 Вт. С другой стороны, использование более мощного адаптера повлияет на конструктивные особенности. А это изменения в весе, дизайне и, как следствие, эргономике. Думаю, по этим же причинам беспроводного питания в Reno8 T нет.

Технические характеристики уверенно закрепляют модель в среднем сегменте. И это подтверждается стоимостью. Зато Oppo Reno8 T — это первый в России смартфон с оболочкой ColorOS 13.