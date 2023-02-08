На развитие сельских территорий Адыгеи направят 1,3 млрд рублей

В 2023 году на строительство, реконструкцию и капремонт 27 зданий соцучреждений и объектов инфраструктуры в Адыгее направят около 1,3 млрд руб. Деньги выделят по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», сообщает пресс-служба правительства республики.

За несколько прошлых лет в регионе по госпрограмме были построены и отремонтированы около 120 соцобъектов. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил не снижать темпы работ по комплексному развитию сельских территорий.

«Для этого необходимо принять активное участие в заявочной кампании. Кроме КРСТ, включайтесь в другие программы, чтобы привлечь максимально возможный объем средств для улучшения жизни на селе»,— отметил Мурат Кумпилов. Он также поручил внимательно отнестись к подготовке проектной документации и взаимодействовать с профильным региональным министерством с учетом новых рекомендаций Минсельхоза РФ по госпрограмме.

Министр сельского хозяйства Адыгеи Анзаур Куанов отметил, что для участия в программе определят опорные населенные пункты. До 1 сентября разработают планы долгосрочного развития сельских агломераций, которые будут подлежать ранжированию. По его итогам межведомственная комиссия при правительстве РФ примет решение о финансировании проектов.

Татьяна Ручкина

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