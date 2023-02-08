Дом чайного короля

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, в частности, как Леонид и Борис Пастернаки гостили у купцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: NVO / Wikimedia Фото: NVO / Wikimedia

Сегодня дом Высоцкого в Москве — не того Высоцкого, не поэта-любимца страны, а чайного короля, для которого в 1900 году в Чудовском переулке и был возведен особняк, похожий то ли на небольшой рыцарский замок, то ли на гигантскую волшебную шкатулку.

Чай обогатил многих купцов, но Высоцкие — особый случай — поставщики двора его императорского величества, они контролировали треть чайного бизнеса в России. А сухой закон 1914 года обогатил их еще больше. Среди московских антисемитов ходила поговорка: «Чай Высоцкого, сахар Бродского, а Россия — Троцкого». Однако чай был не просто напитком, а целой культурой, которая, как считалось, облагораживала человека. Один из мемуаристов того времени писал: «Не в пример другим скоробогатым, Высоцкого нельзя было упрекать в каких-либо нечестных правилах на пути к богатству. Став миллионером, он не обнаружил ни малейшего высокомерия и заносчивости». Интересно, что на картине Леонида Пастернака чайный король Давид Высоцкий пьет не чай, а кофе. Полотно так и называется — «За чашкой кофе».

Пастернаки часто посещали этот дом. Более того, молодой Борис Пастернак, будущий поэт, страстно влюбился в дочь магната Иду Высоцкую. Когда она по окончании гимназии уехала учиться в Англию, он отправил ей вслед признание: «Моя родная Ида! Ты знаешь, ты владеешь стольким во мне… Я сейчас вернулся от вас. Весь стол в розах, остроты и смех и темнота, к концу — иллюминированное мороженое, как сказочные домики, плавало во мраке мимо черно-синих пролетов в сад». Первая любовь Пастернака была несчастливой: Ида отвергла его, отказала ему и позже, когда он сделал ей предложение в немецком Марбурге. Для молодого поэта это была настоящая трагедия, он впал в отчаяние и чуть ли не сутки рыдал в дешевом гостиничном номере университетского городка.

А волшебный дом в Москве после революции поменял хозяев. Сначала здесь был Клуб работников связи, потом базировалось Общество старых большевиков и наконец Дом пионеров — он функционировал долгое время, вплоть до своего переезда на Ленинские горы.