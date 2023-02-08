Полиция устанавливает участников драки в челябинской школе

В Курчатовском районе Челябинска неизвестные устроили драку около одной из школ. Пострадал как минимум один подросток, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным сотрудников МВД, участниками инцидента, предположительно, стали подростки. Медицинская помощь потребовалась одному из участников драки. Сотрудники полиции находятся на месте происшествия. «С целью установления объективной картины случившегося опрашиваются очевидцы. Проводятся мероприятия, направленные на установление участников происшедшего»,— говорится в сообщении. Начальник ГУ МВД России по региону Михаил Скоков взял инцидент под контроль

По данным Telegram-канала Baza, в школу №5 забежали как минимум шесть человек и устроили драку. Некоторые из них были в масках и с молотками. Драка стала следствием конфликта на национальной почве между девятиклассниками. На видео, распространившемся в соцсетях, видно, как группа людей в масках бегает по зданию, один из них роняет предмет, похожий на молоток.

Юлия Гарипова, Челябинск