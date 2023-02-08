В Ярославле прокуратура не дала продать участок в 25 га на берегу реки

Ярославский районный суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры и сохранил в федеральной собственности земли в акватории реки Урочь. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославской природоохранной прокуратуры.

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Как установила проверка прокуратуры, администрация Заволжского сельского поселения составила договор аренды земли в поселке Красный Бор Ярославского района. Арендатором выступало частное лицо. В дальнейшем участок мог стать частной собственностью.

«Установлено, что органом местного самоуправления на территории Заволжского сельского поселения незаконно сформирован земельный участок, площадью более 25 га, расположенный в акватории реки Урочь. Указанные действия могли впоследствии привести к отчуждению земель водного фонда в частную собственность», —рассказали в Ярославской природоохранной прокуратуре.

Ведомство подало иск в суд о сохранении земли в федеральной собственности. Ярославский районный суд признал формирование земельного участка незаконным. Удовлетворение иска влечет за собой исключение сведений о данной земле из Единого государственного реестра недвижимости.

Андрей Иванов