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В Волгоградской области планируют отремонтировать до 600 км дорог

В этом году в Волгоградской области планируется привести в порядок 550-600 км дорог. Об этом во время рабочей поездки на площадку возведения третьего пускового комплекса моста через Волгу заявил губернатор Андрей Бочаров.

В этом году продолжится строительство первого и второго этапов обхода Волгограда - капитальный ремонт запланирован на участках московской и саратовской трасс, второго этапа нового участка улицы Электролесовской, возведение развязки на пересечении дороги Волгоград – Октябрьский – Котельниково–Зимовники – Сальск и железной дороги Горнополянский – Канальная. Планируют завершить начатую в 2021 году реконструкцию третьей продольной магистрали в Волгограде и Городищенском районе. Также

В планах стоит продолжение строительства автодороги Песковатка - Лозное - Большая Ивановка - Чернозубовка в Дубовском районе, подъезда к селу Красный Яр в Старополтавском районе, моста через ерик Яровой на трассе Ленинск - Покровка – Лещев в Ленинском районе, капремонт дороги Самойловка (Саратовская область) – Елань – Преображенская – Новоаннинский – Алексеевская – Кругловка – Шумилинская (Ростовская область) в Нехаевском районе.

На сегодня готовность первого этапа третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу составила 42%. Продолжается обустройство песчаного земляного полотна и дорожной одежды основного хода и съездов, устройство ливневой канализации и локальных очистных сооружений, линии наружного освещения. На месте строительства нового моста через ерик Гнилой идет сборка металлокаркаса пролетных строений для последующей надвижки, на месте строительства моста через Осинки - бетонирование консольной части конструкции.

Марина Ковалева

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