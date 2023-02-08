Новая общественная территория появится на набережной реки Кочеты в Динском районе

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в порядок приведут набережную реки Кочеты в центральной части станицы Динской. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам исполняющего обязанности министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслава Шапошника, на территории демонтируют опорную стену и металлические ограждения, после чего береговая линия будет укреплена.

На участке площадью 7 тыс. кв. м планируется создать место для занятий спортом, игр и отдыха. Проект будет реализован до конца осени.

На набережной появятся две лестницы для спуска к воде, пешеходные аллеи, два детских игровых комплекса, скамейки и уличное освещение. Кроме того, здесь высадят деревья, кустарники, цветники и газоны.

Тат Гаспарян

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