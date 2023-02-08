В Белгородэнерго подвели итоги исполнения обязательств по технологическому присоединению потребителей к электросетям

В филиале «Россети Центр» – «Белгородэнерго» подвели итоги исполнения обязательств по технологическому присоединению потребителей к электросетям. В 2022 году выполнено 6804 договора общей мощностью 143 МВт. К электроснабжению подключено 5216 физических и 1588 юридических лиц.

Фото: Белгородэнерго

Электроэнергией обеспечено 37 новых медицинских учреждений, в том числе два клинических центра - в Яковлевском и Старооскольском городских округах, 124 объекта водной инфраструктуры, 12 школ и 10 детских садов, 90 предприятий агропромышленного комплекса, 16 спортивных, культурных объектов, рекреационных зон.

Наиболее значимым объектам стал научно-образовательный центр в Красногвардейском районе, для которого была введена в эксплуатацию новая высоковольтная подстанция мощностью 10 МВА.

Помимо этого, запрашиваемой мощностью обеспечены фруктохранилище компании «Белгородские яблоки» в Новооскольском районе, новые производственные площадки мясоперерабатывающего завода «Агро-Белогорье», склад хранения мясной продукции в Корочанском районе, элеваторный комплекс компании «Тамбовский бекон» в Шебекинском городском округе, свинокомплекс и зерносушильный комплекс в Яковлевском городском округе и другие предприятия агропромышленного комплекса региона.

Часть работ, относящихся к компетенции клиента, Белгородэнерго может выполнить по отдельному договору «под ключ», гарантировав быструю подачу электроэнергии. В прошлом году было выполнено 5,2 тысяч договоров сопровождения технологического присоединения с охватом 75 % регионального рынка услуг.

«Технологическое присоединение способствует развитию инфраструктуры и повышению инвестиционной привлекательности Белгородской области, поэтому даже в текущих условиях филиал делает все возможное, чтобы обеспечить нормативные сроки подключения к сетям, – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Антон Герасимов. – Обеспечение электроснабжения учреждений образования, медицины, культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства держим на особом контроле, так как от этого зависит качество жизни населения области».

Справочно. Напоминаем, оформить заявку на технологическое присоединение можно дистанционно, на портале «ТП.РФ». Для заключения договора необходимо зарегистрироваться в личном кабинете, в электронном виде заполнить форму заявки, выбрав тип подключения и основные характеристики объекта. Здесь же требуется прикрепить копии документов (паспорт собственника, свидетельство на собственность или выписку из ЕГРН). С помощью интерактивной карты перспективного резерва мощности можно определить наличие свободных мощностей в том или ином районе области и на калькуляторе рассчитать примерную стоимость услуги.