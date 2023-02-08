Полкило наркотиков изъяли у иностранца в Нижнем Новгороде

Полиция с участием спецназа задержала на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде 25-летнего иностранца по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщили в главном управлении МВД по Нижегородской области.

При досмотре у уроженца ближнего зарубежья изъяли 54 свертка с порошком, оказавшимся по результатам экспертизы героином. Также оперативники нашли три тайника с наркотиком, а в съемной квартире задержанного в Сормовском районе обнаружили еще четыре пакета с метадоном и героином, а также электронные весы и упаковочные материалы.

Общий вес изъятых наркотиков составил 500 г. Иностранец арестован, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Ранее по обвинению в незаконном обороте наркотиков в Нижнем Новгороде арестовали иностранную студентку, у которой нашли 58 свертков с «альфа-pvp».

Владимир Зубарев