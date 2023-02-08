Кубань вошла в топ регионов с наибольшим сроком оформления ипотеки

Краснодарский край вошел в число регионов, в которых оформляют ипотеку на самый длинный срок. В среднем жилье в регионе покупают в кредит на 24 года. Об этом говорится на сайте Единого реестра застройщиков.

Наибольший средний срок кредитов зафиксирован также в Санкт-Петербурге и Татарстане — по 24 года. Наименьший срок оформления ипотеки — в Орловской и Новгородской областях, а также Карелии — на 16 лет.

По данным банка «ДОМ.РФ», в 2022 году средний срок кредитования по России составил 22 года. В прошлом году около 60% выданных организацией ипотечных кредитов были оформлены на срок от 20 лет, еще около 30% — на срок от 10 до 20 лет, 10% — до 10 лет. Всего в 2022 году банк оформил ипотечные кредиты на 183 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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