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Назначен новый директор АО «Газпром газораспределение Челябинск»

Сменилось руководство в южноуральском подразделении одной из крупнейших газовых компаний. Генеральным директором АО «Газпром газораспределение Челябинск» назначен Антон Лебедев. Также он возглавил «Челябинскгоргаз», сообщает пресс-служба компании.

8 февраля нового руководителя коллективам организаций представил заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам «Газпром межрегионгаз» Сергей Табачук.

Владимир Серадский, руководивший АО «Газпром газораспределение» с 2010 года, покинул пост по собственному желанию.

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