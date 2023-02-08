Назначен новый директор АО «Газпром газораспределение Челябинск»

Сменилось руководство в южноуральском подразделении одной из крупнейших газовых компаний. Генеральным директором АО «Газпром газораспределение Челябинск» назначен Антон Лебедев. Также он возглавил «Челябинскгоргаз», сообщает пресс-служба компании.

8 февраля нового руководителя коллективам организаций представил заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам «Газпром межрегионгаз» Сергей Табачук.

Владимир Серадский, руководивший АО «Газпром газораспределение» с 2010 года, покинул пост по собственному желанию.