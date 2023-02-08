МЧС объявило экстренное предупреждение по лавиноопасности в горах Адыгеи

С 18 часов 8 февраля в течение двух суток в горах Адыгеи выше 1,5 тыс. м будет лавиноопасно. Из-за этого возможны травмы и гибель людей, находящихся в районах схода снежных лавин. В связи с этим МЧС по региону объявило экстренное предупреждение.

Ведомство прогнозирует возможные повреждения зданий и сооружений, линий связи и электропередач, а также объектов инфраструктуры. Спасатели отмечают, что могут возникнуть затруднения в работе транспорта, возможно перекрытие автодорог, мостов и тоннелей.

На дорогах Адыгеи 9 февраля также ожидается снежный накат и гололедица. Об этом предупредила метеослужба республики.

Татьяна Ручкина

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