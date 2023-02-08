«Bonhams присоединил весьма знаменитые площадки»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, чем Bonhams выгодно отличается от конкурентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Аукционный дом Bonhams был основан в Лондоне в 1793 году и в Британии является третьим по возрасту (Christie’s основан в 1766-м, а Sotheby’s — в 1744-м). Дом всегда отличался предельной диверсифицированностью аукционного бизнеса: масса отделений в английской провинции, множество представительств в разных экзотических городах мира, большое разнообразие торговых сегментов.

Эксперты считают, что в разделах элитных вин, ювелирных изделий и фарфора дом Bonhams успешен в сравнении с китами-конкурентами. Кроме того, это единственный крупный международный оператор антикварного рынка, сохранивший «британскую прописку»: в 2018 году дом купила лондонская частная инвестиционная компания Epiris.

А у меня к этому дому существует личная ностальгическая привязанность — он всегда был в числе «соучастников» знаменитых русских аукционных недель, гремевших в Лондоне на рубеже тысячелетий. Мы всегда подсмеивались над коллекциями русского искусства у Bonhams, поскольку во все годы, при любых экспертах число откровенных фальшивок здесь зашкаливало. Но это было очень забавно.

Сейчас агентство Bloomberg распространило новость, что Epiris ищет покупателя для дома Bonhams через JPMorgan Chase & Co. По некоторым сведениям, дом оценивается в $1 млрд. Известно, что инвесторы из Epiris нацелены в своем бизнесе на приобретение компаний стоимостью от 75 млн до 500 млн фунтов, включая долги. Согласно информации на их веб-сайте, с 2011 года компания инвестировала 1,9 млрд фунтов в поддержку таких структур, как оператор парка отдыха Parkdean Resorts и фирма по предоставлению информационных услуг Axio.

Ну, и в аукционный дом Bonhams. За время владения домом были куплены французский аукционный дом (вернее, комиссар-призер) Cornette de Saint Cyr и онлайн-рынок классических автомобилей The Market. В прошлом году Bonhams присоединил весьма знаменитые аукционные площадки: Bruun Rasmussen из Дании и Bukowskis из Швеции (кстати, оба дома проводили отдельные «русские торги»), а также дом Skinner из Массачусетса.