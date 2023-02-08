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обновлено 11:26

Пермское УФАС оштрафовало «Альфа Банк» на 550 тыс. рублей за нарушение закона «О рекламе»

Сотрудники Пермского УФАС России обнаружили распространение ненадлежащей рекламы АО «Альфа Банк» в эфире пермской радиостанции, сообщается в пресс-релизе управления. Реклама была направлена на привлечение внимания потребителей к финансовым услугам банка по предоставлению ипотечного кредита. При этом она не содержала информацию обо всех условиях, определяющих ее стоимость, что не позволяло потребителю сделать объективный вывод о полной стоимости кредита.

В итоге УФАС признало рекламу финансовых услуг нарушающей закон «О рекламе» и оштрафовало кредитную организацию на 550 тыс. руб.

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