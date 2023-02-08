Виновников появления свалки на берегу Черного моря в Сочи оштрафовали на 1 млн рублей

По инициативе сотрудников прокуратуры в водоохранных зонах Черного моря и ручья Сутугинская балка в Сочи ликвидировали свалку. Общая сумма назначенных штрафов составила более 1 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры по Краснодарскому краю.

Фото: Прокуратура Краснодарского края

На территории свалки обнаружили резину, капрон, текстиль, штукатурку, сталь, лом цветного и черного металлов, бумагу, минеральную вату, полимерные материалы, пищевые отходы, пластмассу, стекло, гипсокартон, керамическую плитку и линолеум.

Территория свалки не была оборудована сооружениями, которые обеспечивают охрану водных объектов. Фильтрат попадал на открытый грунт и в Сутугинскую балку, а в дальнейшем в Черное море.

Виновные лица привлечены к административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды и невыполнение требований по оборудованию хозяйственных объектов, расположенных в границах водоохранных зон, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов.

Проверка показала, что свалку ликвидировали, вывезено свыше 1,4 тыс. куб. м отходов.

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram