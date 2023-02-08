Более тысячи домов попадают в зону возможного подтопления в Туве

В республике Тыва создан список территорий, которые попадают в зону возможного подтопления, сообщает правительство региона. В частности, затопленными могут оказаться более 1 тыс. частных домовладений в 18 поселениях, в которых проживает около 3 тыс. человек, включая 846 детей.

Кроме того, паводок грозит 12 низководным мостам и 12 участкам автомобильных дорог, уточнили в МЧС России по Республике Тыва.

Согласно последним данным синоптиков, средняя высота снежного покрова на большинстве территорий республики превышает норму в 1,3 – 2 раза. Прогноз максимального уровня весеннего половодья метеорологи обещают подготовить в начале апреля.

На фоне складывающейся ситуации службы ГО и ЧС республики намерены провести командно-штабное учение по отработке действий в условиях паводка, проведению эвакуационных мероприятий и организации жизнеобеспечения пострадавших жителей. Всего в ликвидации возможных последствий паводков предполагается задействовать 3,6 тыс. человек, 767 ед. техники и 58 плавсредств.

В то же время в правительстве региона сообщили, что система централизованного оповещения о ЧС охватывает всего 22,9% населения, что меньше установленных МЧС требований. «Далеки от нормы объемы создаваемых на случай ЧС материальных ресурсов в виде продовольствия, вещевого имущества, предметов первой необходимости, строительных материалов, медикаментов и медицинского имущества, нефтепродуктов. Муниципалитеты должны были накопить его на сумму 31,9 млн руб., а фактически собрали только на 16,8 млн руб.», - добавили в пресс-службе правительства республики.

Прохождение паводка в регионах Сибири в 2023 году может быть сложным, не исключили эксперты в начале февраля. «Снега много, промерзание почвы значительно больше, чем в прошлом году. На данный момент ситуация достаточно напряженная», - сказала начальник Западно-Сибирского УГМС Анна Лапчик. По ее данным, то, как будет проходить половодье будет понятно в апреле.

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Лолита Белова