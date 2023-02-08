Выручка пермского разработчика двигателей за 2022 год упала более чем на 700 млн рублей

АО «ОДК-Авиадвигатель» опубликовало финансовую отчетность за 2022 год. Как следует из документа, чистая прибыль компании за указанный период составила 526,632 млн руб., по итогам позапрошлого года общество отчиталось о прибыли чуть больше 555 млн руб. В отчете указывается, что «ОДК-Авиадвигатель» в 2022 году получило выручку в размере 20,746 млрд руб. (21,512 млрд руб. в 2021 году), прибыль от продаж составила 1,014 млрд руб. (годом ранее — 1,727 млрд руб.). Выручка АО от реализации газотурбинных электростанций снизилась с 4,111 млрд руб. в 2021 году до 1,958 млрд руб. в прошлом. При этом выручка от реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок увеличилась с 14,162 млрд руб. до 15,234 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

АО «ОДК-Авиадвигатель» (ранее — ОКБ-19, Моторостроительное конструкторское бюро) исторически было КБ, которое разрабатывало двигатели для Пермского моторного завода. Бюро конструировало сначала поршневые, а затем реактивные и турбореактивные двигатели, которые серийно изготавливались на заводах в Перми и Рыбинске. На «Авиадвигателе» разработаны двигатели семейства ПС-90 для самолетов семейства Ил-76/78, Ил-96 и Ту-204/214. Компания сконструировала двигатель ПД-14 для перспективного самолета МС-21.