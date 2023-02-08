Трамвай пробил ограждение и вылетел на Дальневосточный проспект в Петербурге

В Невском районе Санкт-Петербурга на Дальневосточном проспекте трамвай сошел с рельс и выехал на проезжую часть. В настоящее время трамвайные пути от Зольной стороны улицы Коллонтай перекрыты, пишет утром 8 февраля «Фонтанка».

Видео с места происшествия опубликовал «Мегаполис». Трамвай следовал по маршруту №39, сход вагона произошел около 9 часов утра. В настоящее время трамваи, следующие до Новочеркасского проспекта, направляются до Малой Охты. Маршрут №39 в свою очередь идет по улице Коллонтай до проспекта Солидарности, а №65 перевели на круговой маршрут.

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