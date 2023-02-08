Глава регионального Фонда развития промышленности края ушел на повышение

Директор Фонда развития промышленности Пермского края Марат Гакашев покинул должность. Как сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на свой источник, господин Гакашев перешел на пост заместителя директора федерального Фонда развития промышленности. В пресс-службе регионального министерства промышленности и торговли изданию подтвердили эту информацию. И. о. директора регионального фонда назначен Александр Семынин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Марата Гакашева Фото: соцсети Марата Гакашева

Фонд развития промышленности Пермского края был учрежден краевым минпромторгом в июле 2016 года. Занимается выдачей займов, предоставлением финансовой и иной поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности, а также поддержкой организаций, реализующих научные, научно-технические и инновационные проекты в сфере промышленности. Марат Гакашев возглавлял региональный фонд с момента его создания.