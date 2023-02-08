Темпы строительства международного терминала аэропорта Новокузнецка потребовали ускорить

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев потребовал ускорить темпы работ по строительству международного терминала аэропорта Новокузнецка. Его готовность сейчас составляет 70%, ввод в эксплуатацию запланирован на начало горнолыжного сезона 2023 года (октябрь-ноябрь).

«Пассажиров новый терминал должен принять как минимум на месяц раньше намеченных сейчас сроков. К началу горнолыжного сезона здесь уже должны быть выявлены и устранены возможные недоработки, отработаны все схемы приемки и обработки багажа», – сказал губернатор.

В октябре 2022 года власти региона сообщали, что сроки ввода терминала сдвигаются из-за изменений в проекте. Ранее руководство аэропорта сообщало, что проект проект предполагается реализовать в два этапа: на первом — построить здание аэровокзала с двумя телетрапами площадью 18 тыс. кв. м за действующим зданием аэровокзала, на втором — расширить новое здание за счет демонтированного действующего аэровокзала. Первый этап планировалось завершить к февралю 2023 года.

Новый аэровокзал позволит увеличить пропускную способность аэропорта в 2 раза, с 270 до 540 пассажиров в час. Стоимость строительства терминального комплекса, включая оборудование, называлась на уровне 6 млрд руб. В октябре прошлого года руководство авиапредприятия, как сообщал «Интерфакс», не исключало, что проект может подорожать на 20%.

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Анна Егорова