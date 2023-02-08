В Севастополе до конца недели установят более 200 контейнеров для раздельного сбора мусора

В Севастополе до конца недели 200 контейнеров специальных контейнеров для раздельного сбора мусора установят в парках и скверах и еще 27 - на контейнерных площадках. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развозжаев.

Он отметил, что контейнеры позволят на месте сортировать мусор на четыре фракции: пластик, металл, бумагу и стекло. Вывозить мусор будут на полигон, где будет проходить его досортировка и после брикетирования его планируется транспортировать на те производства, которые могут перерабатывать вторичное сырье, написал губернатор в своем Telegram.

«Нужно организовать просветительскую работу по формированию экологической культуры у жителей города. Поручил вице-губернатору Игорю Анатольевичу Михееву провести в школах специальную серию уроков, на которых детям расскажут о раздельном сборе мусора», - добавил он.

Андрей Петров

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