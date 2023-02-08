Руководитель компании в Удмуртии предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов на 10 млн рублей

В Удмуртии перед судом предстанет руководитель организации, которого обвиняют в сокрытии средств компании от взыскания недоимки по налогам и сборам (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, общая сумма сокрытых денег составила свыше 10 млн руб.

По версии следствия, мужчина проигнорировал требования налогового органа по уплате обязательных платежей и произвел расчеты с контрагентами. При этом он не задействовал счета организации-налогоплательщика, на которые были выставлены инкассовые поручения о принудительном списании в бюджет поступающих средств.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. На деньги, находящиеся на счетах обвиняемого, наложен арест.