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Управляющую компанию в Удмуртии привлекли к ответственности за сход снега на автомобили

В Увинском районе Удмуртии прокуратура провела проверку по факту схода снега с крыши многоквартирного дома на припаркованные автомобили. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, данный инцидент связан с бездействием управляющей компании, которая не решила вопрос с накопившейся наледью.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Руководителю управляющей компании было внесено представление. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.

После рассмотрения мер прокурорского реагирования нарушения устранены, а виновные лица привлекли к дисциплинарной и административной ответственности.

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