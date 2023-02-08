Управляющую компанию в Удмуртии привлекли к ответственности за сход снега на автомобили

В Увинском районе Удмуртии прокуратура провела проверку по факту схода снега с крыши многоквартирного дома на припаркованные автомобили. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, данный инцидент связан с бездействием управляющей компании, которая не решила вопрос с накопившейся наледью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Руководителю управляющей компании было внесено представление. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.

После рассмотрения мер прокурорского реагирования нарушения устранены, а виновные лица привлекли к дисциплинарной и административной ответственности.