Январские продажи легковых авто на Кубани упали на 42%

Продажи легковых авто в Краснодарском крае сократились в январе 2023 года на 42%. Об этом сообщается в агентстве «Автостат».

В прошлом месяце 2023 года в регионе было продано 2,19 тыс. машин. По итогам января 2022 года количество проданных автомобилей превысило 3,77 тыс. единиц. Краснодарский край в рейтинге перепродаж занял третье место среди регионов РФ.

Объем продаж на вторичном рынке в крае сократился на 16,9%. На вторичном рынке в регионе по итогам 2022 года было продано 251,4 тыс. легковых машин. Общий объем вторичного рынка легковых авто в России составил 4,86 млн единиц.

Екатерина Мухамедова

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