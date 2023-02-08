Жителя Ижевска обвиняют в убийстве отца из-за ссоры

В столице Удмуртии 31-летнего местного жителя обвиняют в убийстве отца (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике. Причиной преступления стал конфликт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

По данным следствия, вечером 4 февраля мужчины вместе употребляли алкоголь в квартире на улице Степана Разина. Однако между ними произошел конфликт, в ходе которого сын взял нож и ударил 52-летнего отца. В результате полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Обвиняемого заключили под стражу.