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Жителя Ижевска обвиняют в убийстве отца из-за ссоры

В столице Удмуртии 31-летнего местного жителя обвиняют в убийстве отца (ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике. Причиной преступления стал конфликт.

Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

По данным следствия, вечером 4 февраля мужчины вместе употребляли алкоголь в квартире на улице Степана Разина. Однако между ними произошел конфликт, в ходе которого сын взял нож и ударил 52-летнего отца. В результате полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Обвиняемого заключили под стражу.

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