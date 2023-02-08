В Прикамье будет создано 49 центров поддержки участников СВО и их семей

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вчера подписал постановление о создании центров поддержки участников СВО и их семей. Об этом он сообщил сегодня на заседании правительства региона. Предполагается, что в каждом муниципалитете будет создан единый центр, который будет осуществлять все виды поддержки, включая материальную, социальную, психологическую, медицинскую, юридическую помощь.

Ожидается, что создание центров позволит обеспечить комплексный подход в решении вопросов, с которыми сталкиваются участники спецоперации и их семьи. Всего будет создано 49 центров. Они должны начать работу до 17 февраля этого года.