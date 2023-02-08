Правительству Татарстана поручили организовать сбор помощи для пострадавших от землетрясений в Турции

Глава Татарстана Рустам Минниханов дал поручение правительству региона начать работу по сбору гуманитарной помощи для жителей Турции, которые пострадали от землетрясения. Об этом сообщается на сайте раиса республики.

Курировать организационные вопросы по сбору помощи будет вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. Она будет координировать действия предприятий и организаций республики по формированию и сбору предметов первой необходимости. Также власти Татарстана сформировали специальный счет для тех, кто желает оказать помощь.

Напомним, серия землетрясений началась в Турции в минувший понедельник и продолжается до сих пор. В результате, по официальным данным, погибли свыше 6 тыс. человек. Накануне Консульство Турции в Казани открыло пункт приема помощи пострадавшим.

"Ъ-Казань"