В Пермском крае создан строительный штаб

В Перми создан строительный штаб. Об этом сегодня на заседании регионального правительства объявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он отметил, что его создание произошло в рамках усовершенствования строительного блока правительства. По словам губернатора, создания штаба требует ситуация: идет много глобальных строек в рамках реализации национальных проектов и проекта «Пермь-300».

В строительный штаб вошли отраслевые министерства, а также надзорные органы, ресурсоснабжающие и сетевые организации, эксперты и основные подрядчики. Первое заседание штаба состоялось на прошлой неделе. Предполагается, что встречи будут проходить еженедельно. «Важно, чтобы каждый день мы понимали, какое количество людей на стройке, достаточно ли их для того, чтобы выполнить все работы в срок. Какие есть возможные противоречия с ресурсниками. Все, чтобы “разруливать” мельчайшие работы, чтобы стройки двигались»,— подчеркнул Дмитрий Махонин.

Напомним, в конце января ушел в отставку министр строительства Прикамья Андрей Колмогоров, а его место занял Артем Габдрахманов, работавший до этого главным архитектором региона — замминистра регионального министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности. Вскоре после этого руководителем подведомственной министерству структуры — управления капстроительства (УКС) Пермского края был назначен бывший топ-менеджер ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Антон Плаксин. В «ЛУКОЙЛ-Пермь» господин Плаксин занимал должность замгендиректора по капстроительству. Нового руководителя представили коллективу управления капстроительства 1 февраля.