Гарнизонный суд в Перми отказал контрактнику в увольнении со службы

Пермский гарнизонный военный суд рассмотрел административный иск военнослужащего об оспаривании действий командиров войсковых частей. Как сообщает пресс-служба суда, истец оспаривал отказ уволить его с военной службы. В 2020 году он заключил с Минобороны РФ в лице командира войсковой части контракт на два года. В мае 2022 года военнослужащий подал рапорт об увольнении в связи с его истечением, однако в увольнении ему было отказано со ссылкой Указ президента РФ от 21 сентября 2022 года №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». Истец счел действия командиров незаконными, поскольку к тому моменту президент публично объявил о завершении мобилизации, и обратился в суд.

Суд отказал в удовлетворении его требований, также сославшись на Указ президента №647. По мнению суда, указом установлен исчерпывающий перечень оснований для увольнения военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, однако ситуация истца ни к одному из них не относится, соответственно отказ в увольнении является законным.

«Суд исходил из того, что каких-либо нормативно-правовых актов, подтверждающих окончание мобилизационных мероприятий и допускающих увольнение с военной службы как военнослужащих, проходящих службу по контракту, так и граждан, призванных в Вооруженные силы на военную службу по мобилизации по иным, не определенным в Указе Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. №647 основаниям, не издавалось. При этом завершение призыва граждан на военную службу в порядке частичной мобилизации также не свидетельствует об окончании мобилизационных мероприятий»,— отметили в пресс-службе Пермского гарнизонного военного суда.

Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в соответствующем порядке.