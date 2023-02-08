Движение на участке 5-й Подлесной в Ижевске перекроют из-за ремонта трубопровода

В столице Удмуртии перекроют движение транспорта на участке улицы 5-й Подлесной в районе пересечения с ул. 30 лет Победы. Как сообщает пресс-служба регионального филиала ПАО «Т Плюс», ограничение будет действовать с 9:00 8 февраля до 17:00 10 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс» Фото: Пресс-служба Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс»

Данная мера связана с ремонтными работами на трубопроводе горячего водоснабжения, проложенного под проезжей частью.

Отмечается, что проезд к школе №35 и детскому саду №40 возможен со стороны ул. Песочной. На участке ремонта, организована временная схема расстановки дорожных знаков.

Напомним, в столице Удмуртии на время проведения пельменного забега 11 февраля также ограничат движение на участке от пр. Дерябина до Песочной.