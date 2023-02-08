Скончался первый замглавы администрации Аскинского района Рамиль Харрасов

В Башкирии на 44-ом году жизни скончался первый заместитель руководителя администрации Аскинского района Рамиль Харрасов. Об этом во «ВКонтакте» сообщил глава района Динис Юсупов.

«С нами не стало Рамиля Харрасова, моего первого заместителя, правой руки, друга, человека, на которого я мог всегда положиться. Он ушел в самом рассвете сил», — написал господин Юсупов.

Рамиль Харрасов был назначен на должность первого замглавы администрации Аскинского района в декабре 2021 года. Курировал вопросы агропромышленного комплекса. До этого работал заместителем главы администрации Благоварского района по сельскому хозяйству.