В очереди на Керченскую переправу стоят 227 грузовиков

По состоянию на утро среды своей очереди на Керченскую переправу, работа которой приостаовлена из-за непогоды, на накопительной парковке в поселке Ильич ожидают 227 грузовых автомобилей. Об этом сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

На парковке работают 2 волонтера, развернут пункт обогрева, работает полевая кухня. Уточняется, что все остальные накопительные площадки выведены в резерв и находятся в готовности к развертыванию при необходимости.

С 5 февраля переправа приостановила свою работу из за сильного ветра. По данным метеослужбы, 8 февраля на участке Анапа-Новороссийск-Геленджик ожидается ураганный ветер и обледенение судов. На указанном участке ожидается ветер с порывами 30-34 м/с. В отдельных районах они могут достигнуть 35-38 м/с. Высота волн ожидается на уровне 1,5-2,5 м. На территории Кубани сохраняется штормовое предупреждение. Днем температура воздуха составит -3...-8 градусов Цельсия.

На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе, введенные 27 октября 2022 года. Переправиться в Крым и проехать по региону могут только большегрузы с продуктами питания и товарами первой необходимости.

Михаил Волкодав

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