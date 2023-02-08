Наукоемкий эффект

Повышение эффективности работы производственных активов — важнейший элемент в стратегии НК «Роснефть». Дочернее общество компании, АО «Самаранефтегаз», проводит планомерную работу, направленную на сокращение эксплуатационных затрат за счет внедрения передовых отечественных технологических решений и управленческих подходов. Инновационная деятельность предприятия направлена также на поиск и создание собственных перспективных научно-технических решений.



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Инициативы по улучшению производственных процессов может предложить каждый специалист «Самаранефтегаза». С момента внедрения на предприятии системы повышения производственной эффективности (ППЭ) экономический эффект составил более 1,3 млрд рублей. Научные исследования и поиск инноваций обеспечивают нефтедобытчикам конкурентное преимущество во всем Поволжье.

«Только в 2022 году предприятие получило несколько охранных документов — патент на изобретение, патент на полезную модель и несколько свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ, — отмечает заместитель генерального директора по перспективному планированию и развитию производства АО „Самаранефтегаз“ Олег Гладунов. — Экономический эффект от использования патентов в прошлом году составил более 600 млн рублей».

За время действия системы ППЭ специалисты «Самаранефтегаза» разработали и утвердили более сотни соответствующих паспортов, 29 из них, включая 9 тиражированных проектов, — только за минувшие 12 месяцев.

В частности, успешно прошла промысловые испытания и подтвердила свою технологическую и экономическую эффективность инновационная технология добычи нефти. За время реализации проекта на трех скважинах предприятия удалось дополнительно добыть более 13 тысяч тонн, экономический эффект составил более 100 млн рублей.

Сейчас предприятие использует в производстве собственное запатентованное оборудование для улучшения процесса подготовки нефти и газа. Так, после «воплощения в жизнь» результатов интеллектуальной деятельности на пяти объектах «Самаранефтегаз» дополнительно углубил сброс попутно добываемой воды более чем на 4 000 м3/сут., снизил удельные эксплуатационные затраты и получил возможность проведения дополнительных геолого-технических мероприятий. Экономический эффект за прошлый год составил более 30 млн рублей.

Самарское предприятие также активно использует собственные инновационные разработки в сфере повышения технологической эффективности обработки призабойной зоны пласта. Общество получило два патента на изобретения, относящиеся к технологии добычи нефти с применением различных химических составов для увеличения нефтеотдачи пластов. В прошлом году нефтяники применили ее на 44 скважинах и смогли дополнительно добыть более 51 тысячи тонн нефти, при этом экономический эффект превысил 450 млн рублей. Кроме того, совместно с ООО «СамараНИПИнефть» нефтедобытчики разработали собственный состав для термогазохимического воздействия на призабойную зону пласта для улучшения его проводимости и увеличения нефтеотдачи. В 2022 году «Самаранефтегаз» подал заявку на получение патента и получил всю необходимую разрешительную документацию, чтобы провести первые опытно-промышленные испытания. Плановая технико-экономическая эффективность проекта равна 30 млн рублей.

Изобретение, которое уже запатентовало АО «Самаранефтегаз», — полезная модель «Газовый якорь». Устройство позволяет эффективно разделять потоки газожидкостных смесей на жидкую и газовую фазы, обеспечивая тем самым длительный срок эксплуатации скважинного насоса при высоких показателях газового фактора. В прошлом году специалисты использовали ее на двух скважинах и сэкономили благодаря этому более 10 млн рублей.

Совсем недавно специалисты АО «Самаранефтегаз» впервые опробовали технологию радиального вскрытия пласта на трех месторождениях. Примененный метод значительно повысил производительность скважин — дополнительная добыча нефти составила около 16 тысяч тонн. Ожидаемый технико-экономический эффект превысит 100 млн рублей. Еще один успешный опыт предприятия — применение установки газожидкостного смешивания при строительстве скважин, использование которой сокращает сроки работ в среднем на 2,5 суток на каждую скважино-операцию, что в денежном эквиваленте равно трем млн рублей.