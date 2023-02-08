Житель Саратова осужден за убийство с особой жестокостью матери своих дочерей

В Саратове 31-летний горожанин приговорен к 19 годам колонии строгого режима за убийство бывшей гражданской супруги и покушение на убийство ее знакомого. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Установлено, что вечером 18 ноября 2021 года подсудимый в одном из частных домов города из-за возникшей неприязни к бывшей гражданской супруге, которая вместе с их общими дочерями из-за участившихся ссор ушла от него и жила с другим мужчиной, нанес потерпевшей не менее 42 ножевых ранений. Тем же ножом он нанес несколько ранений 37-летнему мужчину, который пытался заступиться за потерпевшую.

От полученных повреждений женщина скончалась на месте, мужчину удалось спасти.

Подсудимый вину в содеянном не признал, пояснив, что мать своих детей он убил в состоянии аффекта, а ее сожителю причинил тяжкие телесные повреждения и не желал ему смерти.

Кроме основного наказания горожанину назначено два года ограничения свободы.

Марина Ковалева