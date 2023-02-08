На очистку озер в Татарстане потратят 276 млн рублей

Работы по очистке и экореабилитации озер в Татарстане обойдется в 276,3 млн руб. Тендер появился на портале госзакупок.

В частности, в техзадании указано, что подрядчику предстоит очистить озера на левом притоке реки Петьялка у деревни Сентяк Зеленодольского района;, провести русловыпрямительные работы на реке Марса возле села Малые Кибя-Кози, руслорегулирующие мероприятия на рекер Агрызка в Агрызе и на реке Сарашлы в селе Поисево, а также провести противопаводковые мероприятия в деревне Татарское Танаево.

Заказчиком работ выступает Главстрой Татарстана. Деньги будут выделены из бюджета региона.

"Ъ-Казань"