В центре Кургана откроют гастрономическую ярмарку

На центральной площади Кургана 11 февраля пройдет гастрономическая ярмарка. Торговые лавки будут работать с 13 до 19 часов, сообщают в правительстве региона.

Ярмарка приурочена к праздничным мероприятиям в честь 80-летия образования Курганской области. Свою продукцию там представят производители из регионального центра, Кетовского, Белозерского, Варгашинского, Куртамышского, Петуховского, Притобольного и других муниципальных округов. В их числе ООО «Промыслы Далматовского монастыря», производитель пельменей «Мишкинский продукт», «Курганрыбхоз», молокозаводы «Молоко Зауралья» и «Глинки», «Хлебокомбинат №1», ООО «Курганский мясокомбинат “Стандарт”» и сельхозпредприятие «Картофель».

Также на центральной площади 11 февраля с 14 до 19 часов состоится культурно-развлекательная программа для детей и взрослых.