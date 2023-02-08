В Свердловской области отремонтируют 14 мостов и путепроводов на трассе Р-242

На трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург начался капитальный ремонт восьми путепроводов и шести мостов, пролегающих на территории Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». Работы охватят более 100 км трассы. В результате проезжую часть расширят до четырех полос, а грузоподъемность мостов увеличится до современных нормативных нагрузок.

Ремонт проведут на мостах через реки Ут, Бисерть, Арийка, Тюш, Пут и Чусовая, а также на путепроводах в составе транспортных развязок и проходящих над железнодорожными путями.

Активные дорожные работы начнутся в марте. Тогда на участках капитального ремонта будет организовано реверсивное движение и светофорное регулирование.

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