На Советской площади в Уфе открыли туристско-информационный центр

В Уфе на Советской площади открыли туристско-информационный центр. Там можно узнать о туристических маршрутах и местных достопримечательностях, экскурсиях, мероприятиях, гостиницах и заведениях города, а также купить сувениры, написал в своем Telegram-канале глава Башкирии Радий Хабиров.

По словам господина Хабирова, всего в республике восемь таких центров, пять из них — в Уфе. Первый туристический центр появился в Уфе в мае прошлого года, за это время его посетили 8 тыс. человек из Башкирии, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Донецка и других регионов.

Карина Мамаева

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