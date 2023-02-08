Из аэропорта Кургана хотят запустить рейсы в Екатеринбург и Новосибирск

Правительство Зауралья прорабатывает вопрос запуска рейсов из аэропорта Кургана в Екатеринбург, Новосибирск и на юг России. Об этом рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале.

Глава региона напомнил, что в этом году завершается модернизация аэропорта. На сегодня почти закончены внутренние работы, до июля предстоит сделать входную группу и уличную платформу. «Обсудили также перспективы увеличения количества рейсов из аэропорта Кургана. Смотрим Екатеринбург, Новосибирск, юг России. Открытие таких направлений, как правило, требует софинансирования из бюджета. После консультаций с Росавиацией и подтверждения софинансирования будем подавать заявки»,– написал Вадим Шумков.

Сейчас из аэропорта Кургана летают самолеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Сургут. Запущенный осенью прошлого года рейс в Новый Уренгой отменили из-за слабой загрузки.