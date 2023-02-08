Директора саратовской УК, задолжавшей регоператору 4,6 млн рублей, заподозрили в мошенничестве

В Саратове возбудили дело о мошенничестве в отношении директора управляющей организации ООО «МКД». Об этом сообщает пресс-служба филиала «Ситиматик».

В январе специалисты службы безопасности регионального оператора обратились в следственное управление УМВД по городу с заявлением о проведении проверки в отношении должностных лиц ООО «МКД», после чело было возбуждено дело. Будет проверяться факт неоплаты за 18 месяцев коммунальной услуги по обращению с отходами со стороны УК и накопленной за это время дебиторской задолженности в размере 2,7 млн руб. По информации регоператора, все это время сбор платы с жильцов домов, которые находятся в управлении у УК, проводился.

В «Ситиматик» отметили, что изначально «МКД» исправно оплачивал коммунальную услугу, затем накопил долги, но оплатил их по суду. С 2021 года компания перестала регулярно платить регоператору, и сейчас ее общий долг оставляет порядка 4,6 млн руб. Число домов, находящихся в управлении у ООО «МКД», сократилось с 28 до трех.

Марина Ковалева