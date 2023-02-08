На Ставрополье 8 февраля ожидаются сильные снегопады

С ночи 7 февраля в отдельных районах Ставрополья пошел сильный снег. Снегопад возможен до конца текущих суток, предупреждает ГУ МЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС Ставропольского края Фото: ГУ МЧС Ставропольского края

По сообщениям ведомства, из-за погоды на Кавказе перекрыты Транскавказская магистраль и Военно-Грузинская дорога. На обеих дорогах силами ГУ МЧС по Республике Северная Осетия-Алания развернуты пункты обогрева.

Жителям Ставропольского края рекомендуется плотно закрывать двери и окна в домах, не оставлять транспорт в местах возможных снежных завалов.

Также по возможности, предпочтительно оставаться дома. При сильном снегопаде необходимо соблюдать осторожность при передвижении по дорогам. Пешеходов призывают быть внимательными при переходе улиц.

Анастасия Назарова