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На Аксайском обходе Ростова завершена установка моста через Дон

Дорожники завершили установку пролетов самого крупного искусственного сооружения на Аксайском обходе Ростова - моста протяженностью 1901 м. через реку Дон, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Фото: пресс-служба ГК «Автодор»

Фото: пресс-служба ГК «Автодор»

Напомним, пролеты моста были установлены в ноябре прошлого года. Всего на этом отрезке М-4 «Дон» будет построено искусственных сооружений. Рабочим предстоит возведение переездов через реки Черкасская и Аксай, протяженностью 662 м. и 469 м. соответственно. Общая протяженность Аксайского обхода составит 35 км.

Анастасия Назарова

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