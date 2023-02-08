В Лунинском районе пьяный водитель пытался дать взятку сотруднику ДПС

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на дачу взятки сотруднику полиции. Об этом сообщает СУ СК.

По данным следствия, вечером 3 февраля в селе Родники Лунинского района сотрудники ДПС ОМВД «Лунинский» остановили автомобиль «Хонда» под управлением 56-летнего мужчины, у которого имелись признаки опьянения. Полицейские предложили ему пройти освидетельствование, но водитель отказался. Зная, что за отказ от прохождения медосвидетельствования в отношении него составят административный протокол, нарушитель предложил начальнику отделения ГИБДД взятку за его несоставление.

Полицейский от взятки отказался и предостерег водителя от коррупционного преступления, но тот положил в карман его формы 11 тыс. руб. После этого подозреваемого задержали.

Проводятся следственные действия.

Марина Ковалева