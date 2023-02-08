В индустриальный парк «Малая Сосновка» включили двух новых резидентов

Экспертный совет индустриального парка «Малая Сосновка» (Сосновский район) одобрил включение в его состав двух новых резидентов — компаний «Орегон» и «Мосинтерпарк». Об этом сообщают в фонде развития промышленности (ФРП) Челябинской области.

Компания «Орегон» намерена на площадке парка расширить свое производство мебели и аксессуаров для ванных комнат под брендом Corozo. Для этого будет создано 60 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций оценивается в 126 млн руб.

Вторым резидентом «Малой Сосновки» станет ООО «Мосинтерпарк». Компания к концу 2024 года планирует полностью перенести на площадку парка производство скотча, стретча и термоусадочной пленки. Объем вложений в проект составит 34,5 млн руб., ожидается создание 20 рабочих мест.

Сегодня основная территория индустриального парка «Малая Сосновка» занята более чем на 70%.