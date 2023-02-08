КСП проверит эффективность расходов на развитие туризма в Челябинской области

Контрольно-счетная палата Челябинской области приступила к проверке эффективности расходования средств на реализацию программы развития внутреннего и въездного туризма. В том числе аудиторы рассмотрят вопросы целевого использования бюджетных субсидий, сообщается в telegram-канале КСП региона.

Объектами проверки являются министерство экономического развития Челябинской области и АНО «Агентство международного сотрудничества». В ходе контрольного мероприятия сотрудники КСП также исследуют полноту и достоверность отчетов об использовании субсидий, выполнение показателей подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма», а также их влияние на «национальную цель» – «возможности для самореализации и развития талантов».

Проверка предусмотрена планом 2023 года.