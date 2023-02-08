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В Балаково пациент набросился с ножом на сотрудников скорой помощи

В Саратовской области совершено очередное нападение на работников скорой помощи. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

По его данным, 7 февраля в 23 часа на центральную станцию скорой помощи в Балаково поступил вызов на ул. Вокзальную к пациенту с кровотечением, появившимся в результате пореза вен.

Бригада фельдшеров в сопровождении родственника 35-летнего пациента зашли в квартиру. Последний при их появлении повел себя неадекватно - схватил нож и с угрозами кинулся на медработников. Бригада покинула квартиру и вызвала полицию. В дальнейшем осмотр пациента проводился в присутствии сотрудников.

Установлено, что порезы незначительные, в госпитализации мужчина не нуждается. Он доставлен в отделение полиции для разбирательства.

Марина Ковалева

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