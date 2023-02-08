Два землетрясения зафиксированы в Кузбассе

Вечером 7 февраля и утром 8 февраля на территории Кузбасса зафиксированы два землетрясения, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, 7 февраля землетрясение произошло на территории Междуреченского городского округа. Интенсивность в эпицентре составила 3,7 балла по шкале MSK64. 8 февраля подземные толчки зафиксированы в Междуреченске. Интенсивность в эпицентре составила 3,4 балла по шкале MSK64. Специалисты отмечают, что землетрясения произошли по естественным причинам и не связаны с деятельностью человека.

В июле прошлого года в районе Междуреченского городского округа на шахте «Распадской-Коксовой» (ПАО «Распадская») после землетрясения магнитудой 3,9 баллов обрушилась порода. В момент инцидента под землей находились 190 человек, 188 из них были эвакуированы на поверхность. Два человека получили травмы. Связь с еще двумя машинистами буровых установок пропала, позже их признали погибшими.

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Лолита Белова