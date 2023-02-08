Суд начал повторное рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главврача краевого онкодиспансера

В Индустриальном районном суде Перми началось повторное рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главного врача ГБУЗ «Пермский краевой онкологический диспансер» Максима Мезенцева. Как сообщает Properm.ru, по ходатайству защитников господина Мезенцева Седьмой кассационный суд в Челябинске вернул дело в первую инстанцию для рассмотрения другим составом суда, поскольку усмотрел в приговоре ряд процессуальных нарушений. 7 февраля вновь было оглашено обвинительное заключение, следующее заседание назначено на 1 марта.

В начале марта 2022 года Индустриальный райсуд признал Максима Мезенцева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). Было установлено, что в декабре 2019 года он получил взятку в виде двух подарочных сертификатов на сумму 50 тыс. руб. от организации, занимающейся поставкой питания. Виновному был назначен штраф в размере 300 тыс. руб. с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в области здравоохранения, сроком на два года. В конце апреля апелляционным определением Пермского краевого суда приговор был оставлен без изменений и вступил в законную силу.

В мае прошлого года господин Мезенцев покинул пост руководителя краевого онкодиспансера. Эту должность заняла Зинаида Акишина, ранее работавшая в медучреждении заместителем главврача.