Посредник во взятке помощнику прокурора Приморья получил 4 года колонии

Ленинский райсуд Владивостока сегодня, 8 февраля, признал бывшего сотрудника органов прокуратуры Антона Чубенко виновным в посредничестве во взяточничестве (ч. 1 ст. 291.1 УК РФ). Его приговорили к четырем годам колонии строгого режима и назначили штраф в размере 3 млн руб. — это двукратная сумма взятки, сообщили в пресс-службе райсуда.

По версии следствия, Артем Чубенко и адвокат Виталий Хандобин должны были выступить посредниками при передаче взятки в размере 1,5 млн руб. помощнику прокурора Приморского края Дамиру Ниязову за условно-досрочное освобождение заключенного, отбывающего наказание за мошенничество.

Как уточняет следствие, господин Ниязов на руки деньги не получил, поскольку адвокат был задержан с поличным еще до передачи оговоренной суммы.

Сейчас в Ленинском райсуде продолжается слушание дела в отношении Дамира Ниязова, следует из карточки дела. Он обвиняется в покушении на получение взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 6 ст. 290 УК РФ).

В октябре прошлого года Виталий Хандобин был признан виновным в посредничестве во взяточничестве, но Ленинский райсуд назначил ему довольно мягкое наказание — штраф в размере 2,5 млн руб. Прокуратура, которая запрашивала в качестве наказания семь лет колонии строгого режима, обжаловала приговор, но Приморский крайсуд оставил его в силе.

Алексей Чернышев, Владивосток