Три города Челябинской области получат 255 млн рублей из госказны на благоустройство

Челябинская область получит дополнительное федеральное финансирование в размере 255 млн руб. на реализацию проектов благоустройства в трех городах. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает министерство строительства и инфраструктуры региона.

Три муниципалитета Челябинской области – Карабаш, Троицк и Южноуральск стали победителями в федеральном конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Так, Троицк получит деньги на благоустройство набережной в пятом микрорайоне, Карабаш – на развитие природной городской территории вокруг озера Серебры. Южноуральск победил с проектом благоустройства центральной городской площади и прилегающей к ней части улицы Мира с Домом кино. Работы запланированы на 2023 год.